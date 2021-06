Perù: governo su richiesta Fujimori, risposta solo dopo decisione tribunale elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dello scrutinio, Castillo è risultato vincitore con il 50,12 per cento dei voti, contro il 49,87 per cento assegnato alla figlia dell'ex presidente Alberto. Lo staff di Fujimori punta però a invalidare buona parte dei voti ottenuti da Castillo, in gran parte provenienti dalla periferia del Paese, dove si sarebbero consumate le frodi maggiori. Diverse sono state fin qui le rassicurazioni sullo svolgimento regolare del voto. In questo senso si sono pronunciati il direttore dell'Ipsos locale, Alfredo Torres, l'ufficio del Difensore del popolo - che afferma "in maniera categorica che non c'è stato nessun tentativo di alterare la volontà popolare" -, così come gli osservatori dell'Osa, che non rileva "gravi irregolarità" nelle urne, ma anzi arriva a complimentarsi per lo svolgimento della giornata. Di elezioni "libere, eque, accessibili e pacifiche" ha parlato anche il Dipartimento di Stato Usa, manifestando il suo sostegno alle autorità elettorali che "in conformità con la legge peruviana" non hanno ancora proclamato un vincitore ufficiale in attesa delle verifiche ricorsi presentati dai candidati. (segue) (Brb)