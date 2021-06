Corea del Sud: Covid, bilancio giornaliero contagi balza ai massimi da due mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco aumento dei contagi giunge alla vigilia di un allentamento delle misure di distanziamento sociale che il governo sudcoreano ha decretato per domani, 31 giugno, e che alla luce degli ultimi dati suscita già preoccupazioni. Tre quarti dei casi di positività al coronavirus registrati nel Paese sono concentrati nell'area metropolitana di Seul, e il governo ha deciso pertanto di estendere sino al 14 luglio linee guida rafforzata per il distanziamento sociale in locali pubblici come ristoranti, caffetterie e palestre. Gli esperti sono preoccupati in particolare dal possibile balzo dei contagi nei cittadini di età compresa tra 20 e 50 anni, che non sono stati ancora raggiunti dalla campagna di vaccinazione nazionale. (segue) (Git)