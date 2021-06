Corea del Sud: Covid, bilancio giornaliero contagi balza ai massimi da due mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori aziende tecnologiche della Corea del Sud offriranno i vaccini contro la Covid-19 ai loro dipendenti. Come riporta l’emittente “Channel news Asia”, l’iniziativa risponde all’obiettivo del governo sudcoreano di accelerare la campagna vaccinale in tutto il Paese, per concluderla entro il prossimo mese di novembre. Hanno deciso di aderire al programma di vaccinazione aziendale le più grandi società del settore tecnologico e informatico, quali Samsung, Lg e SK Hynix, che metteranno a disposizione dei loro dipendenti il vaccino prodotto da Moderna. La Corea del Sud ha immunizzato 15,3 milioni di persone con almeno una dose di vaccino dall’inizio della campagna vaccinale a febbraio, pari a circa il 30 per cento della popolazione. (Git)