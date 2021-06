Corea del Nord: Covid, Kim Jong-un annuncia "grave incidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dichiarato che nel Paese si è verificato un "grave incidente" che potrebbe minacciare la sicurezza dei cittadini e il successo degli sforzi nazionali per il contenimento della pandemia. Lo riferiscono oggi i media di Stato della Corea del Nord. Kim ha rivolto il suo avvertimento al Paese nel corso di una riunione del politburo del Partito del lavoro nordcoreano ieri, 29 giugno; nel corso del suo intervento, il leader nordcoreano ha accusato alti funzionari del Paese di essere venuti meno ai loro obblighi nel campo delle misure per la prevenzione della pandemia. "Alti funzionari incaricati di importanti affari di Stato hanno trascurato l'attuazione delle importanti decisioni del Partito in merito alle misure organizzative, istituzionali, materiali, scientifiche e tecnologiche (...) associate alla crisi sanitaria globale, ed hanno causato così una grave crisi per la sicurezza dello Stato e la salute delle persone", ha affermato il leader nordcoreano, citato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"). I media di Stato non precisano a quale "incidente" abbia fatto riferimento Kim: il governo della Corea del Nord, che non ha mai segnalato ufficialmente alcun decesso connesso alla Covid-19, ha recentemente esortato i cittadini e le istituzioni ad esercitare la "massima vigilanza" contro il coronavirus alla luce della propagazione della variante Delta del virus. (segue) (Git)