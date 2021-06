Corea del Nord: Covid, Kim Jong-un annuncia "grave incidente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha stanziato 5,9 milioni di dollari alla Corea del Nord lo scorso anno, per aiutare il Paese a mitigare gli effetti della grave carenza di risorse alimentari, esacerbata dai disastri naturali che nel 2020 hanno colpito i principali hub agricoli del Paese. E' quanto emerge dai dati pubblicati proprio dall'Onu ieri, 29 giugno. Cinque milioni di dollari sono stati destinati alla crisi alimentare in Corea del Nord a giugno dello scorso anno dal Fondo centrale per la risposta alle emergenze (Cerf), un fondo umanitario globale istituito dalle Nazioni Unite. I fondi sono stati messi a bilancio come aiuti per "far fronte alla grave insicurezza alimentare e alla malnutrizione" di 3,59 milioni di persone in Corea del Nord. In particolare, i fondi sono andati a finanziare una serie di progetti, ad esempio il sostegno alla nutrizione delle donne in stato di gravidanza e per l'inclusione di verdure e soia nell'alimentazione di bambini, donne e malati. Il Cerf ha stanziato inoltre 900mila dollari alla Corea del Nord sotto forma di aiuti per la risposta alla pandemia di Covid-19. Secondo l'Onu, 10,1 milioni di persone in Corea del Nord hanno urgente bisogno di assistenza alimentare, mentre 10,4 milioni di persone necessitano anche di migliore accesso a servizi di base come assistenza sanitaria e acqua potabile. (segue) (Git)