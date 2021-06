Corea del Nord: Covid, Kim Jong-un annuncia "grave incidente" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna") aveva già riferito che durante l'assemblea plenaria erano state discusse misure tese a "stabilizzare e migliorare le condizioni di vita delle persone". Secondo la televisione di Stato, però, l'agenda dei colloqui è stata intitolata "misure di emergenza per superare l'attuale crisi alimentare". Durante l'assemblea il leader nordcoreano ha dichiarato che l'economia del Paese è migliorata quest'anno, ma ha chiesto ulteriori sforzi all'apparato di governo per far fronte alla "tesa" situazione alimentare. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Kcna", Kim ha affermato che nella prima metà del 2021 la produzione industriale complessiva del Paese è aumentata del 25 per cento su base annua. (segue) (Git)