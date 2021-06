Corea del Nord: Covid, Kim Jong-un annuncia "grave incidente" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato il 14 giugno che il suo Paese è pronto a cooperare proattivamente con la Corea del Nord sul fronte della fornitura di vaccini contro la Covid-19, se da quest'ultima giungeranno richieste in tal senso. Moon ha evidenziato che la Corea del Sud ambisce ad affermarsi come "hub globale per la produzione di vaccini": "Data questa premessa, la Corea del Nord potrebbe essere certamente un partner per la cooperazione" ha affermato Moon nel corso di una conferenza stampa a Vienna con l'omologo austriaco, Alexander Van der Bellen. "Se (Pyongyang) acconsentirà, promuoveremo proattivamente la cooperazione alle forniture di vaccini per la Corea del Nord", ha aggiunto Moon, che ha evidenziato l'importanza di garantire un equo accesso ai vaccini a tutti i Paesi per superare la crisi pandemica globale. (Git)