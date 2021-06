Giappone: la governatrice di Tokyo Koike dimessa dall'ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, è stata dimessa dall'ospedale della capitale giapponese dove era stata ricoverata a causa di un sovraffaticamento. Lo ha annunciato il governo metropolitano di Tokyo oggi, 30 giugno, a meno di un mese dall'apertura delle Olimpiadi estive in programma dal 23 luglio a Tokyo. Koike era stata ricoverata lo scorso 22 giugno; l'affaticamento sarebbe il risultato degli impegni legati alla gestione della pandemia di coronavirus e ai preparativi per le imminenti Olimpiadi estive di Tokyo. La scorsa settimana Koike ha presenziato ad un incontro online dei cinque enti organizzatori dell'evento, incluso il Comitato olimpico internazionale (Cio) per determinare il limite massimo degli spettatori in presenza alle Olimpiadi. Nei mesi scorsi Koike ha lavorato spesso nel fine settimana per discutere misure di contenimento della pandemia. La scorsa settimana ha avuto inizio inoltre la campagna elettorale per l'elezione dell'assemblea metropolitana, in programma il prossimo 4 luglio. (segue) (Git)