Giappone: la governatrice di Tokyo Koike dimessa dall'ospedale (2)

- La campagna elettorale in vista delle elezioni per l'Assemblea metropolitana di Tokyo ha avuto ufficialmente inizio lo scorso 25 giugno. La principale incognita in vista del voto è rappresentata dal partito fondato dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che dovrà fronteggiare una coalizione del Partito liberaldemocratico (Ldp) e del suo principale alleato, il partito Komeito. Secondo la stampa giapponese, gli analisti non sono sicuri che la governatrice intenda spendersi davvero in prima persona alla guida della campagna elettorale del suo partito "Tomin First no Kai" ("Prima i tokyoiti"). Da mesi, infatti, circolano indiscrezioni in merito ad un riavvicinamento di Koike all'Ldp - partito nel quale ha militato per anni - in vista di un suo ritorno sul palcoscenico della politica nazionale. (segue) (Git)