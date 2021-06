Giappone: la governatrice di Tokyo Koike dimessa dall'ospedale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno l'Ldp e Komeito hanno appoggiato la candidatura di Koike alla rielezione in occasione delle elezioni governatoriali di Tokyo, e la governatrice ha incontrato più volte il segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai, una figura politica di massimo rilievo a Nagatacho, epicentro della politica giapponese. Nelle scorse settimane Koike ha evitato di esporre con precisione l'entità del suo coinvolgimento della campagna elettorale in corso. Ad oggi il partito fondato dalla governatrice, Tomin First, è la prima foza politica nell'Assemblea metropolitana di Tokyo, con 46 seggi; Ldp e Komeito sono rispettivamente il secondo e il terzo partito, e puntano ad aggiudicarsi la maggioranza dei 127 seggi disponibili. (Git)