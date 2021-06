© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato il rinnovo fino al 31 giugno 2022 della partecipazione della Bundeswehr alla Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) e alla Forza in Kosovo della Nato (Kfor). Entrambi i mandati erano in scadenza a luglio prossimo. Il limite massimo dei contingenti tedeschi in Unifil e nella Kfor è stato mantenuto rispettivamente a 300 e 400 unità di personale. (Geb)