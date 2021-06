Albania-Italia: a Tirana due concerti del pianista Gabriele Carcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Tirana, in collaborazione con il Tirana Summer Festival, organizza due concerti del pianista Gabriele Carcano. Il primo domani sarà ospitato nell’ Anfiteatro della Biblioteca Universitaria di Pristina mentre il secondo è previsto per il 2 luglio nel Giardino del Museo Storico Nazionale di Tirana. Come riferisce una nota, Gabriele Carcano è tra i pianisti italiani più affermati della sua generazione, vincitore di numerosi premi, ha una carriera internazionale che spazia dal recital, a concerti con orchestra, alla musica da camera. Carcano ha suonato con orchestre quali Orchestre National de Montpellier, Orchestra da Camera di Mantova, Staatskapelle Weimar, Orchestra Verdi, Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra di Padova e del Veneto, Petruzzelli di Bari, Teatro Comunale di Bologna, collaborando con direttori come Ton Koopman, Lawrence Foster, Alain Altinoglu, Stephan Solyom, Ion Marin, Claus Peter Flor, Clemens Schuldt, Federico Maria Sardelli, Maxim Emylianichev. Nato a Torino, ha iniziato lo studio del pianoforte a 7 anni e si è diplomato con il massimo dei voti a 17 anni, al Conservatorio G. Verdi della sua città, proseguendo poi gli studi sotto la guida di Andrea Lucchesini all’Accademia di Musica di Pinerolo e di Aldo Ciccolini. Dall’autunno 2015 insegna all’Accademia di Musica di Pinerolo. (Com)