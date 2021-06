Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, albanesi sono nostri fratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa ortodossa serba considera gli albanesi in Kosovo come fratelli: lo ha dichiarato oggi il patriarca Porfirije, che oggi ha celebrato la messa nel monastero di Gracanica, in Kosovo. Il patriarca ha definito la diversità "un dono" prima della liturgia, aggiungendo che il Kosovo è "la patria dei serbi ortodossi". "I nostri nomi e cognomi sono Gracanica, Decani e Patriarcato di Pec, Santa Trinità, Devic, Bogorodica Ljeviska, Kosovo e Metodia, il nostro nome e cognome è Chiesa ortodossa", ha detto il patriarca all'ingresso del monastero di Gracanica, secondo quanto riferisce il portale "Kossev". Porfirije ha ricordato che Gracanica segna quest'anno sette secoli dalla sua fondazione. Gracanica e gli altri santuari ortodossi in Kosovo, ha aggiunto, sono un gioiello del patrimonio culturale mondiale. "Sono perle e gioielli del patrimonio culturale mondiale, ma prima ancora è l'eredità dei nostri padri, la nostra eredità, l'eredità dei serbi ortodossi. Ognuno ha la propria eredità, ognuno ha la propria cultura e tutti pregano Dio in qualche modo. Noi serbi ortodossi preghiamo il Cristo ortodosso crocifisso e risorto", ha dichiarato Porfirije. (segue) (Seb)