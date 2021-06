Cultura: oggi nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrà in onda oggi a partire dalle ore 17.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa dal titolo "Giornalismo di guerra - Storie di reporter al fronte". In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "Abbiamo deciso di riservare uno spazio all'approfondimento di una branca dell'informazione che, lontana dai riflettori, si occupa attivamente di indagare in contesti difficili per raccontare avvenimenti e dinamiche". "Per poter descrivere al meglio come opera il reporter in tali scenari – hanno precisato i promotori della emittente web – avremo con noi vari ospiti autorevoli che, nel corso della loro carriera, hanno vissuto in presa diretta i conflitti di tutto il mondo. Ai nostri microfoni avremo infatti Gian Micalessin, fondatore nel 1983, assieme a Fausto Biloslavo e Almerigo Grilz dell'agenzia Albatross, e inviato in Afghanistan, Iraq, Jugoslavia, Algeria, Zaire e Cecenia. Seguirà poi Franco Nerozzi, già nostro ospite come presidente della Onlus Popoli, che racconterà oggi della sua esperienza da reporter indipendente in aree quali l'Afghanistan, la Somalia e la Birmania. Parlerà infine Alberto Palladino, giornalista che, nonostante la giovane età, ha già all'attivo diversi reportage in merito ai conflitti in Ucraina, Siria, Kosovo e Azerbaijan". La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti su WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l'account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it (Ren)