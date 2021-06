Kosovo: eurodeputata Von Cramon, Francia ha posizione sbagliata su liberalizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha una posizione di scetticismo riguardo la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari e questo rappresenta un "grande errore". Lo ha affermato l'eurodeputata Viola Von Cramon, relatrice per il Kosovo al Parlamento europeo, al termine della sua visita a Pristina. "Penso ci siano due questioni separate. Il Kosovo ha avuto un chiaro quadro di criteri da centrare per avere la liberalizzazione dei visti. Quindi perché il Kosovo non dovrebbe ottenere la liberalizzazione dei visti ?", ha dichiarato Von Cramon osservando che Pristina ha lavorato con successo rispondendo a questi criteri posti dall'Ue. "La seconda questione è la normalizzazione" dei rapporti con la Serbia, ha proseguito l'eurodeputata. "Non si può tornare indietro di tre anni legando queste due questioni", ha spiegato Von Cramon, secondo cui a suo modo di vedere "l'Ue non ha fatto i suoi compiti" ed è "tempo di agire". "L'Ue sta perdendo la sua credibilità e per questo sono stata molto critica nei confronti del presidente (francese) Emmanuel Macron", ha sottolineato. (segue) (Alt)