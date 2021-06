Venezuela: amministrative, torna in campo la coalizione che sconfisse Maduro nel 2015 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cinque membri del nuovo tribunale elettorale (Cne) siedono da gennaio due esponenti delle opposizioni, dato inedito che se non strappa a Maduro il controllo dell'organismo, lo rende quanto meno più equilibrato. Per il momento gli oppositori - uno dei quali, Roberto Picon, ha pagato anche col carcere le sue posizioni critiche - propongono interventi per riportare a norma alcune delle variabili da sempre esibite come ostacoli pesanti per definire l'appuntamento elettorale "libero", "equo" e "trasparente". Da settimane si lavora per un aggiornamento dell'anagrafe elettorale, si cerca di tenere testa al consueto straripare degli esponenti di governo sulle televisioni statali, e si passa al setaccio - in diretta streaming -, tutto l'opaco procedimento meccanico e informatico per identificare gli elettori, votare, contare e raccogliere i dati. Il primo successo è arrivato con la "missione tecnica" disposta dall'Alto commissario per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell per verificare le condizioni di una possibile "osservazione " elettorale a novembre. (segue) (Vec)