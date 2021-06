Libia: ambasciata d’Italia, consegnati 11 generatori a municipalità Ribyana e Murzuq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha consegnato undici generatori alle municipalità di Ribyana e Murzuq a sostegno dei bisogni urgenti della popolazione locale. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in Libia in una nota sul suo profilo Twitter. Gli undici generatori sono stati consegnati attraverso l'iniziativa "Solidarity Bridge" fase 2, organizzata dall’ambasciata d’Italia in Libia, in collaborazione con il ministero degli Enti locali del governo di unità nazionale libico.(Res)