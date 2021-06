G20: viceministro russo Pankin, mancata registrazione Sputnik è forzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata registrazione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V da parte dell’Oms e dell’Ema è una forzatura. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Aleksander Pankin, al termine dei lavori della ministeriale Esteri e Sviluppo del G20 che si è tenuta a Matera. “Stiamo fornendo vaccini all'estero, abbiamo accordi con più di 60 Paesi. Abbiamo un impegno molto ambizioso che dobbiamo allineare con le nostre esigenze di vaccinazione”, ha detto Pankin, secondo cui la mancanza di autorizzazioni da parte delle due organizzazioni limita l’accesso dei prodotti russi in determinati mercati. “Stiamo cercando di ottenere la registrazione ma questa procedura è stata ritardata. Non sappiamo se questo intento è voluto ma stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere, fornendo accesso e documenti”, ha aggiunto il viceministro. "Lo Sputnik V sta guadagnando consensi e penso che nel tempo, vorrei sperare che prima o poi, sarà adeguatamente certificato in modo da poter fornire il nostro vaccino senza preoccuparci delle restrizioni di alcuni Paesi dovute alla mancanza di certificazione”, ha proseguito Pankin. (Res)