Cile: approvato in prima lettura aumento del 25 per cento del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera dei deputati del Cile ha approvato in prima lettura un progetto legge che fissa un aumento del salario minimo fino a un tetto di 337 mila pesos, pari a 390 euro circa. Il progetto è passato con 112 voti a favore e 34 astensioni e dovrà adesso passare all'esame del Senato. Si tratta di un aumento complessivo di circa il 25 per cento rispetto al livello precedente equivalente a 50 mila pesos cileni (57 euro). L'aumento del salario minimo si somma a diverse misure già adottate anche via decreto dal governo di Sebastian Pinera e che mirano a ridurre gli squilibri sociali evidenziatisi con le proteste del 2019. A inizio del mese il governo aveva decretato un aumento del Reddito familiare universale (Ife) fino al livello del salario minimo per i prossimi tre mesi come misura di contenimento della crisi economica derivata dalla pandemia Covid-19. "Questi sussidi statali significano che nessuna famiglia in Cile rimarrà al di sotto della soglia di povertà", aveva affermato Pinera. L'aumento dell'Ife rappresenta per lo Stato un costo complessivo di 8,6 miliardi di dollari.(Abu)