Afghanistan: comandate Usa Miller, Paese a rischio guerra civile

- L'Afghanistan rischia di precipitare in una guerra civile dopo che gli Stati Uniti se ne andranno e ritireranno completamente le loro truppe dal Paese. Lo ha detto Austin Miller, comandante della missione Nato Resolute Support e delle forze Usa in Afghanistan. Miller, parlando con i giornalisti a Kabul, ha evidenziato come i talebani stiano rapidamente conquistando alcuni distretti del paese, principalmente nella zona settentrionale. Il comandante ha quindi sollevato preoccupazioni per la conseguente escalation di violenza. "È un accordo politico che porta la pace in Afghanistan. E non sono solo gli ultimi 20 anni. Sono davvero gli ultimi 42 anni", ha detto Miller in riferimento non solo all’offensiva statunitense iniziata quasi vent’anni fa, ma anche all’occupazione decennale del paese da parte dell’Unione Sovietica fino al 1989.(Nys)