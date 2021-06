Cile: avanza in parlamento progetto su matrimonio persone dello stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senato del Cile ha approvato oggi in sede di commissione il progetto di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso che passerà quindi adesso al voto in prima lettura della camera alta. ll progetto, presentato originalmente in parlamento dall'ex presidente Michelle Bachelet nel 2017, ha ricevuto il via libera anche dall'attuale presidente, il conservatore Sebastian Pinera, che nel suo ultimo discorso alle camere, il 3 giugno, ha affermato di aver "cambiato idea" a riguardo. "Senza dubbio oggi è un giorno importante per il riconoscimento dei diritti civili per molte persone nel nostro paese", ha affermato il senatore indipendente Pedro Araya. "Con questo progetto il nostro paese sta avanzando nel riconoscimento della dignità e dei diritti di un settore della popolazione fino ad oggi escluso", ha aggiunto. (segue) (Abu)