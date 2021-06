Visegrad: ministri Esteri del V4 e dei Balcani occidentali si riuniscono oggi in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Gruppo di Visegrad (V4) nel formato allargato ai Balcani occidentali si riuniscono oggi in Polonia. Lo rende noto l'emittente "Polskie Radio". L'incontro si svolgerà a Rogalin. Oltre ai ministri Zbigniew Rau, (Polonia), Jakub Kulhanek (Repubblica Ceca), Ivan Korcok (Slovacchia) e Peter Szijjarto (Ungheria), è prevista la partecipazione del ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia, Gordan Grlic-Radman, e del rappresentante speciale dell'Unione Europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Tra i temi in discussione ci sono l'allargamento dell'Ue, la collaborazione nell'ambito della pandemia di coronavirus e di ripresa post-pandemica e il rafforzamento della cooperazione regionale. L'incontro viene anticipato da una cerimonia in ricordo delle vittime della rivolta di Poznan del 1956, quando lavoratori polacchi in sciopero contro il regime comunista furono vittime di una violenta repressione. Il formato V4 allargato ai Balcani occidentali è stato inaugurato nel 2012. (Vap)