Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, albanesi sono nostri fratelli (2)

- I doni della diversità, ha ancora detto il patriarca, non devono essere motivo di conflitto, incomprensione e separazione. "Le differenze sono doni, e la stessa parola 'dono' significa che è qualcosa che abbiamo ricevuto per moltiplicarlo e poi redimerci attraverso di esso e donarci agli altri", ha sottolineato osservando che per questo la Chiesa ortodossa serba considera gli albanesi come suoi fratelli. "Sono sicuro che non solo possiamo capirci, ma anche vivere insieme, crescere e costruire", ha concluso il patriarca. Nella giornata di oggi si celebra in Serbia e fra i serbi del Kosovo la Giornata di San Vito (Vidovdan), che ricorda la battaglia combattuta a Kosovo polje fra l'esercito serbo e l'Impero ottomano nel 1389. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha deposto oggi una corona di fiori al Monumento agli eroi del Kosovo a Krusevac e ha reso omaggio a tutti i guerrieri serbi morti nelle guerre di liberazione. (segue) (Seb)