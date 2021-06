Kosovo: presidente commissione elettorale, mancata modifica normativa rimane sfida aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione elettorale centrale del Kosovo, Kreshnik Radoniqi, ha invitato a completare la riforma della legge elettorale. "La mancata modifica della legge sulle elezioni generali e locali rimane una sfida", ha dichiarato Radoniqi invitando il Parlamento a concludere questo processo. Il presidente della commissione elettorale centrale kosovara ha poi aggiunto che la pandemia del Covid-19 è stato una sfida nell'organizzazione del voto. Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha raccolto nei giorni scorsi tutte le firme necessarie per inviare alla Corte costituzionale la richiesta di valutare la decisione della presidente kosovaro Vjosa Osmani sulle dimissioni di Valdete Daka da presidente della commissione elettorale centrale. "Il Pdk vede questa decisione come una tendenza di un governo autoritario", denunciano dal partito dell'opposizione kosovara, ribadendo che le dimissioni di Daka sono state "un atto politico che danneggia la democrazia". Secondo il Pdk, la presidente Osmani "ha violato la Costituzione" acconsentendo "all'ordine" del premier Kurti per il suo piano di "sequestrare le istituzioni". (segue) (Alt)