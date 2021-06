Visegrad: ministro Esteri Croazia, avanti con percorso Ue per i Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia resta "un partner affidabile" per il percorso europeo degli altri Paesi dei Balcani occidentali che ancora non fanno parte dell'Ue. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, nel corso della ministeriale tenuta in Polonia dal Gruppo di Visegrad (V4) allargato ai Paesi dei Balcani occidentali. Secondo una nota del ministero croato, Radman ha espresso la propria gratitudine ai Paesi del Gruppo di Visegrad per il loro continuo sostegno al cammino europeo dei Paesi dei Balcani occidentali. Il ministro ha accolto con favore lo svolgimento delle prime due conferenze intergovernative dell'Ue con la Serbia e con il Montenegro secondo la nuova metodologia per l'allargamento elaborata dalla Commissione europea. Radman ha poi auspicato che il rafforzamento del dialogo politico tra l'Ue e questi due Stati rappresenti un forte impulso per il proseguimento degli sforzi di riforma interna e, di conseguenza, per i loro progressi nel processo di adesione. Il ministro ha anche sottolineato l'importanza di raggiungere un consenso sull'adozione di un quadro negoziale per l'Albania e la Macedonia del Nord, oltre che l'importanza di proseguire nel processo per la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo che si vogliono recare in Ue, Radman ha infine menzionato la Bosnia Erzegovina, ribadendo la necessità dell'attuazione delle riforme in vista delle elezioni generali del 2022. (segue) (Seb)