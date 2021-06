Kosovo: Memli Krasniqi annuncia candidatura alla leadership del Pdk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Memli Krasniqi ha annunciato la sua candidatura alla carica di leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk). Krasniqi ha detto che il Pdk deve aprire un nuovo capitolo della sua storia e lanciare un rinnovato progetto politico. "Il 3 luglio avremo un processo elettorale democratico per il leader del Pdk. Sono orgoglioso del nostro tour per il Kosovo e, avvertando la grande responsabilità per il futuro, ho deciso di candidarmi alla guida del Pdk ", ha detto Krasniqi sul suo profilo Facebook. Il politico kosovaro ha detto di essere determinato a liberare il potenziale della democrazia e della meritocrazia affinché il Pdk abbia una porta aperta per tutti coloro che desiderano contribuire al benessere del Kosovo. "Il Partito democratico del Kosovo era, è e rimarrà legato all'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) e alla sua giusta causa da cui è emerso. Niente di importante o sostenibile è successo in questi due decenni senza il contributo del Pdk. Nel corso degli anni siamo stati sfidato su molti fronti ma non ci siamo mai fermati, arresi o indeboliti", ha continuato Krasniqi. L'ex leader ad interim, Enver Hoxhaj, ha intanto dichiarato alla riunione del consiglio direttivo del partito che valuterà la sua possibile candidatura la prossima settimana. (Alt)