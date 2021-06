Balcani: previsioni Bers, crescita economica del 5,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dei Balcani occidentali vedrà una crescita economica complessiva del 5,1 per cento nel 2021. Sono le ultime previsioni regionali emesse dalla Banca per la ricostruzione e sviluppo (Bers) e rilanciate dalla stampa serba. Il risultato riflette, secondo l'analisi, i buoni risultati della prima parte dell'anno e il proseguimento dell'applicazione di incentivi fiscali. Per il 2022, la crescita della regione dovrebbe rallentare al 3,8 per cento. L'incertezza sulle restrizioni di viaggio rende più difficile la ripresa per le economie dipendenti dal turismo. La Bers ha aumentato la previsione di crescita del Montenegro di 3,5 punti percentuali, meno dunque rispetto a settembre quando le previsioni erano al 6 per cento per il 2021. La Macedonia del Nord avrà invece una crescita del 4 per cento, con un aumento di un punto rispetto a settembre. La crescita sarà del 3,5 per cento per la Bosnia Erzegovina, ovvero mezzo punto percentuale in più rispetto alle previsioni di settembre, mentre restano invariate le proiezioni al 4 per cento per Albania e Kosovo. (segue) (Seb)