Venezuela: amministrative, torna in campo la coalizione che sconfisse Maduro nel 2015 (4)

- Calzadila ha promesso inoltre oggi che alle elezioni non saranno presenti i cosiddetti "punti rossi", i presidi del Psuv collocati nei pressi dei seggi e tante volte denunciati per i "controlli" sul voto degli elettori. La missione potrebbe dunque aprire un primo varco nel sistema elettorale venezuelano, sin qui blindato, rendendo più difficile passi indietro in elezioni di più ampia portata, come le presidenziali. Borrell ha chiesto "mani libere" per i funzionari Ue e il percorso è ancora lungo. Fonti delle opposizioni all'estero confermano ad "Agenzia Nova" la diffidenza su ogni mossa che Maduro sta compiendo per mostrare favore al dialogo - come la concessione dei domiciliari a diversi reclusi -, denunciando la sperimentata strategia di "guadagnare tempo". Anche rispetto al processo per presunti crimini contro i diritti umani che potrebbe da un momento all'altro aprirsi presso la Corte penale internazionale (Cpi), sulla base di una denuncia fatta nel momento più serrato del "muro contro muro" tra Maduro e il resto del mondo. (segue) (Vec)