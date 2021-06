Venezuela: amministrative, torna in campo la coalizione che sconfisse Maduro nel 2015 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scenario di possibile novità che si completa con la nota congiunta diffusa la settimana scorsa da Stati Uniti, Unione Europea e Canada, primo frutto di un lavoro che, sottobanco, va avanti da mesi. Alla ormai rituale "preoccupazione" sulla profondità dell'emergenza e alle ricadute sulla regione, si aggiunge la "disponibilità" a "rivedere le sanzioni" in caso di via libera a un negoziato che coinvolga tutti gli attori. Un impegno che per la prima volta viene messo nero su bianco in un documento firmato anche dagli Usa. Con un Congresso in maggioranza ancora non incline a concedere troppo a Nicolas Maduro, l'amministrazione di Joe Biden non ha capovolto l'impostazione che sul dossier aveva adottato Donald Trump, a partire dalle sanzioni, ma ha iniziato a ragionare su strategie alternative all'assedio incondizionato. (Vec)