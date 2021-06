Bielorussia: Usa pronti a varare restrizioni di viaggio dopo dirottamento Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti è pronto ad adottare misure volte a limitare i viaggi aerei in Bielorussia, in risposta all'incidente relativo al volo Ryanair indotto a fare scalo a Minsk dalle autorità bielorusse il mese scorso. Lo riferisce l’emittente “Bloomberg”. Il 23 maggio, un aereo Ryanair in viaggio da Atene a Vilnius ha effettuato un atterraggio di emergenza a Minsk per un allarme bomba, rivelatosi poi infondato. Due dei suoi passeggeri, Roman Protasevich, fondatore di un canale Telegram che le autorità della Bielorussia designano come estremista, e la sua ragazza, la cittadina russa Sofia Sapega, sono stati arrestati durante lo scalo.(Nys)