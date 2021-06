G20: viceministro russo Pankin, Africa non diventi continente di competizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si deve trasformare l’Africa in un continente dove scatenare una competizione internazionale “politica ed economica”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Aleksander Pankin, al termine dei lavori della ministeriale Esteri e Sviluppo del G20 che si è tenuta a Matera. “Gli Stati africani sanno bene che non possono contare su promesse irrealistiche. Il dibattito odierno si è concentrato sul fatto che dovrebbero essere osservati alcuni principi di rispetto delle loro priorità e bisogni. Abbiamo sottolineato che ci sono cose che non vanno imposte agli africani e offerte come panacea, perché questo approccio a volte provoca conflitti e tensioni maggiori anche all’assenza stessa di iniziative”, ha detto il viceministro. Al netto delle contraddizioni, in alcuni casi inconciliabili, secondo Pankin “è possibile raggiungere un denominatore comune, ecco perché questo formato di discussione è utile”. (Res)