Brasile: ministro Economia, gettito fiscale record riflette ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che l'aumento del gettito fiscale registrato dall'agenzia delle entrate (Receita Federal) nel mese di maggio mostra che l'economia "è tornata in piedi". "L'economia brasiliana continua a sorprendere favorevolmente", ha detto il ministro nel corso di una conferenza stampa. "Questa crescita di quasi il 70 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno è un record storico. Da gennaio a maggio, il gettito ha raggiunto i 744 miliardi di real (126,5 miliardi di euro). Si tratta di un aumento reale del 21 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha affermato il ministro. Secondo Guedes, tutti i settori hanno aumentato la loro raccolta. "È inequivocabile che il Brasile sia già cresciuto e che l'economia si muova a una velocità ben al di sopra di quanto previsto all'inizio dell'anno".Brasile: gettito fiscale registra aumento del 69,8 a maggio rispetto allo stesso mese del 2020 (segue) (Brb)