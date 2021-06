Usa: Pelosi respinge l'appello di McConnell su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha respinto l'appello del leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, a separare il piano bipartisan per le infrastrutture da un pacchetto secondario di misure economiche che i dem vorrebbero collegare al primo. Lo scrive il quotidiano "The Hill". In una riunione a porte chiuse con il suo gruppo di esperti in Campidoglio, Pelosi ha affermato che la sua strategia iniziale - rifiutare un voto sulle infrastrutture alla Camera fino a quando il Senato non approva un piano più ampio per le famiglie - rimane invariata. "Ciò che ha detto la presidente, e sono totalmente d'accordo con lei, è che non voteremo su uno (dei piani) fino a quando il Senato non ce li invierà entrambi", ha detto il deputato democratico John Yarmuth, presidente della commissione Bilancio della Camera. (segue) (Nys)