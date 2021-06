Cile: avanza in parlamento progetto su matrimonio persone dello stesso sesso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svolta in materia di riconoscimento dei diritti civili appare tuttavia come una ulteriore concessione della classe politica tradizionale del Cile alle istanze di riforma e rinnovamento imposte all'agenda politica dalle proteste sociali iniziate ad ottobre del 2019 e consolidate con il risultato delle elezioni per l'Assemblea Costituente di maggio. La netta sconfitta della maggioranza e dei partiti tradizionali, contrapposto al successo dei candidati indipendenti e della sinistra, sta infatti obbligando tutto l'arco politico ad allinearsi in maggiore o minor misura alle consegne che invocano un deciso cambio di rotta nelle politiche economiche e sociali. Su questa linea il governo aveva annunciato anche l'aumento del Reddito familiare universale (Ife) al livello del salario minimo e un nuovo fondo di 2 miliardi di dollari a favore delle Pmi. (Abu)