Usa: Facebook lancia Bullettin, nuova piattaforma per newsletter

- Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha presentato il nuovo prodotto dell'azienda, una piattaforma di scrittura indipendente chiamata Bulletin. Lo riferisce il sito statunitense "Axios". Bulletin è una funzione autonoma che include strumenti per i giornalisti che intendono scrivere e inviare newsletter da condividere sul beb e su Facebook. Consente inoltre ai giornalisti di creare siti web. Parlando insieme portavoce di Facebook, Campbell Brown, Zuckerberg ha affermato che lo strumento si differenzia dalle altre piattaforme di newsletter in quanto offre agli scrittori maggiori opportunità multimediali per connettersi con il proprio pubblico e maggiori opportunità di distribuzione nell'ecosistema di Facebook. "Ciò che distingue Bulletin è l'integrazione con le pagine di Facebook che consente di pubblicare in diversi modi nel flusso delle notizie [di Facebook]", ha affermato Zuckerberg. Ci saranno anche funzionalità che completano altri nuovi prodotti per i creatori di Facebook, come podcast e audio dal vivo, rendendo più facile per il pubblico iscriversi e scoprire le newsletter.(Nys)