Venezuela: amministrative, torna in campo la coalizione che sconfisse Maduro nel 2015 (2)

- La decisione odierna non ha comunque ancora inciso sugli orientamenti in vista del voto di novembre. Il grosso del fronte anti governativo, che fa capo all'ex presidente del Parlamento Juan Guaidò, non ritiene che le amministrative autunnali possano rappresentare la vera svolta, mantenendo alta l'attenzione per le presidenziali, che Maduro per ora non intende concedere. Da più parti però si è levato il dubbio che continuare a non sfidare il governo, in attesa dell'auspicato cambio di regime, mantenga le opposizioni sempre troppo al margine della scena. Da considerare però il fatto che uno dei leader delle opposizioni che si riconoscono nella lotta di Guaidò, l'ex deputato Freddy Guevara, aveva da ultimo parlato della necessità di prevedere un simbolo unitario per il fronte anti governativo, bocciando come ingannevole l'annuncio del presidente Nicolas Maduro di voler rimuovere i "protettorati", organismi di governo paralleli che operano negli enti locali retti dalle opposizioni. (segue) (Vec)