Usa: pressione da deputati repubblicani per indagini su origine Covid-19

- I legislatori del Partito repubblicano alla Camera dei rappresentanti Usa sono tornati ad attaccare l'Istituto di virologia cinese di Wuhan, sottolineando la necessità di un’indagine volta a far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Washington Times”. "Continuano ad aumentare le prove secondo cui si tratta di un disastro causato dall'uomo che è iniziato nel laboratorio di Wuhan", ha detto in audizione il deputato Steve Scalise, repubblicano della Louisiana. "Se questo è il caso, allora potrebbe essere considerato drammaticamente peggiore di Chernobyl", ha aggiunto. Un rapporto dell'Oms pubblicato all'inizio di quest'anno ha affermato che l'origine più probabile del Covid è di natura zoonotica, cioè il risultato di quello che i virologi definiscono "salto di specie", ma indiscrezioni di stampa pubblicate dal “Wall Street Journal” e un video divulgato dall’emittente “Sky News Australia” hanno riacceso i riflettori sul laboratorio di Wuhan come possibile fonte del virus.(Nys)