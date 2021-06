Usa: Pelosi respinge l'appello di McConnell su piano infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa della presidente Pelosi arriva diversi giorni dopo che il presidente Joe Biden ha rinfiammato il dibattito sul piano per le infrastrutture, promettendo di porre il veto al disegno di legge bipartisan se non accompagnato dal più ampio pacchetto di misure sociali promosso dai Democratici. Dopo le proteste dei senatori moderati del Partito repubblicano, Biden è parzialmente tornato sulle sue posizioni. McConnell ha esortato Pelosi e il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, a seguire l'esempio del presidente e impegnarsi a sostenere il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture come misura autonoma, svincolata da ulteriori iniziative. (Nys)