G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera (7)

- In mattinata la prima sessione della ministeriale Esteri del G20 è stata dedicata invece al tema del multilateralismo. L’Italia ha colto l’occasione per spingere sulle riforme dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e sull’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) quali strumenti essenziali per il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di salute globale e per la ripartenza dell’economia dopo la pandemia di Covid-19. Su questi temi, tuttavia, è pesata l’assenza dei ministri degli Esteri di due pesi massimi come la Cina e la Russia: il ministro degli Esteri della Repubblica popolare, Wang Yi, è intervenuto solo in collegamento video e ha fatto appello agli altri Paesi perché rimuovano ogni restrizione alla consegna all’estero di vaccini, mentre il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov, ha preferito mandare a Matera il suo vice Aleksander Pankin. Presente invece il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il quale ha sottolineato quanto il G20 possa fare per affrontare le sfide dell’attualità globale. Il capo della diplomazia di Washington ha menzionato in tal senso le diseguaglianze economiche acuite dalla crisi pandemica, i cambiamenti climatici e la necessità di costruire economie più “inclusive e sostenibili”. (Res)