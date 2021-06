Fao: Martina, con Ffi e Unido per sostenere sistemi agroalimentari nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della “Food Coalition”, Fao, Future Food Institute e Unido stanno lavorando a stretto contatto con organizzazioni nazionali in Italia, Grecia e Spagna per sostenere la trasformazione dei sistemi agroalimentari, sviluppando soluzioni innovative e fornendo assistenza tecnica alle istituzioni locali competenti e ai piccoli agricoltori (con una forte attenzione ai giovani e alle donne) in Tunisia, Marocco e Iraq su alcune delle filiere più sensibili del settore agricolo mediterraneo”, lo ha riferito in una nota il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina. “L'assistenza tecnica sarà fornita sulla base delle migliori pratiche e dell'esperienza di successo di sistemi agroalimentari ben funzionanti nel bacino del Mediterraneo durante la pandemia di Covid-19, con la dieta mediterranea come componente principale per una produzione sostenibile e modelli dietetici sani, facendo leva sul ruolo del settore privato nello sviluppo di partenariati sostenibili e inclusivi”, ha dichiarato Martina.(Res)