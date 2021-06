Rifiuti: assessore Roma, Zingaretti non ha fatto nulla in 10 anni, solo crisi nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nicola Zingaretti, con l'ennesima nota politicamente imbarazzante, minaccia ancora Roma Capitale di commissariamento nel settore dei Rifiuti. Una mossa che lo stesso presidente della Regione presenta come un 'aiuto' ai Romani e che, in realtà, è resa necessaria dalla strutturale carenza impiantistica in cui versa il Lazio". Lo dichiara in una nota l'assessora ai Rifiuti di Roma Katia Ziantoni. "Su 5 discariche presenti sul territorio infatti solo 2 sono attualmente funzionanti, di cui una chiuderà ad agosto. Una situazione disastrosa se si pensa che in altre grandi Regioni come la Lombardia il ciclo dei rifiuti può contare su diversi tipi di impianti, tra cui 10 discariche, 64 centri di compostaggio e 11 Tmb - aggiunge l'assessore -. In dieci anni invece Zingaretti non ha fatto nulla e la verità è che l'unica costante in 10 anni di crisi dei rifiuti nel Lazio è proprio il presidente della Regione. Vergognose, infine, le bugie su un presunto aumento della Tari, che invece non aumenterà, come ha spiegato il nostro assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. Lo vogliamo dire con chiarezza: Zingaretti non si permetta di tirare il Governo per la giacchetta, non lui che, al momento, è l'unico a essere commissariato per la gestione dei rifiuti a Latina", conclude Ziantoni. (Com)