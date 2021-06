Libano: incontro ministri Esteri Usa, Francia e Arabia Saudita per trovare soluzione a crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri degli Stati Uniti, Francia e Arabia Saudita si sono incontrati oggi a margine della ministeriale del G20 di Matera per discutere la crisi in corso in Libano e lanciare un appello ai leader politici libanesi per superare le divergenze e formare un governo. Secondo quanto riferito dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sul suo profilo Twitter, nei colloqui con gli omologhi francese e saudita, Jean-Yves Le Drian e Faisal bin Farhan si è sottolineato "la necessità per i politici libanesi di mostrare una vera leadership attuando riforme urgenti per stabilizzare l'economia e portare sollievo al popolo libanese".(Nys)