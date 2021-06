G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sui temi della lotta alla fame nel mondo, dello sviluppo dell’Africa e del contrasto ai cambiamenti climatici che i ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 hanno trovato oggi terreno comune a Matera, promettendo un maggiore impegno verso obiettivi già stabiliti pur senza nuovi annunci concreti. La riunione ha permesso all’Italia di portare il dibattito sull’Africa, una delle priorità della politica estera di Roma, e ha prodotto una Dichiarazione che, secondo il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, è destinata a restare “una pietra miliare” della lotta alla fame nel mondo. Il documento, nel suo complesso, incoraggia i Paesi del G20 a rafforzare gli sforzi internazionali per raggiungere l’obiettivo “Fame zero” entro il 2030, riafferma la correlazione tra salute umana e salute del pianeta, chiede un consolidamento degli sforzi per la sostenibilità dei sistemi alimentari, per garantire lavoro a donne e giovani, per adattare l’agricoltura ai cambiamenti climatici, per potenziare i programmi di protezione sociale, per rafforzare le catene di valore alimentari e per aumentare gli investimenti nella sicurezza nutrizionale. (segue) (Res)