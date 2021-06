G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 20 maggiori economie mondiali, ha sottolineato il titolare della Farnesina, hanno il dovere di sostenere l’Africa, anche perché il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del continente avrà conseguenze “positive e immediate” su entrambe le rive del Mediterraneo. Di Maio ha annunciato quindi un nuovo evento, intitolato “Incontri con l’Africa”, in programma a Roma il 7 e l’8 ottobre prossimi. Si tratterà di “un ulteriore appuntamento per fare una valutazione su quanto stiamo portando avanti come politiche globali”. L’Africa, ha detto Di Maio, rappresenta un interlocutore fondamentale per fronteggiare le sfide comuni: sicurezza, salute globale, diseguaglianze sociali, cambiamenti climatici. “Anche l’Africa ha vissuto le conseguenze della pandemia di Covid-19, di cui preoccupano non solo i risvolti sanitari ma soprattutto quelli finanziari. Il G20 ha il dovere di aiutare l’Africa a uscire da un periodo difficile e a riprendere un sentiero di crescita sostenuta e sostenibile”, ha indicato il ministro. (segue) (Res)