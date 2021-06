G20: lotta alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici, gli impegni assunti a Matera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Marina Sereni, vice ministra degli Esteri con delega allo Sviluppo che ha presieduto l’ultima riunione di giornata, a fronte di un "reale" rischio dell'aumento "duraturo" della povertà e delle diseguaglianze che la crisi attuale può provocare nei paesi in via di sviluppo, occorre "agire in fretta" ma ragionare a "lungo termine", per "costruire insieme un modello di sviluppo più sostenibile". Una sfida nella quale coinvolgere anche gli enti locali, soggetti tanto cruciali nelle dinamiche economiche e sociali, quanto sin qui "trascurate". Per affrontare capitoli corposi, tra cui, povertà, istruzione, parità di genere, non esistono risposte "semplici" ma si sa cosa non è raccomandabile fare: "l'unilateralismo non è la risposta", così come non lo è restringere "lo spazio civico" e i "diritti". "Abbiamo bisogno di istituzioni forti e responsabili", perché se è vero che la fiducia nei governi "è in calo in tutto il mondo", il malcontento di oggi può aiutare a costruire un nuovo "modello sociale e di sviluppo". Il G20, ricorda Sereni, ha il potere di riunire un Paesi anche lontani tra loro ma con un "enorme potenziale" per disegnare uno sviluppo sostenibile a livello globale, tanto più efficace se nutrito dalla "ambizione collettiva di renderlo una forza positiva". (segue) (Res)