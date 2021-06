Medio Oriente: Blinken, apertura ambasciata Israele in Emirati passo importante verso pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso soddisfazione per l’apertura di una rappresentanza diplomatica israeliana negli Emirati Arabi Uniti, a seguito della prima visita nel paese del Golfo da parte del ministro degli Esteri dello Stato Ebraico, Yair Lapid. “Congratulazioni al ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed e al ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid per l'apertura dell'ambasciata israeliana negli Emirati Arabi Uniti. Questo è un passo importante per la pace tra i due paesi”, ha affermato il capo della diplomazia di Washington in un messaggio su Twitter. Blinken, ha accolto con favore l'apertura odierna dell'ambasciata di Israele ad Abu Dhabi, vista come significativa “per Israele, per gli Emirati Arabi Uniti e per la regione in generale", ha affermato il capo della diplomazia Usa, secondo quanto riferisce una nota stampa. "Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con Israele e gli Emirati Arabi Uniti, rafforzando tutti gli aspetti delle nostre partnership e lavorando per creare un futuro più pacifico, sicuro e prospero per tutti i popoli del Medio Oriente", ha concluso Blinken.(Nys)