Argentina: estradato in Cile ex colonnello Klug, accusato di sequestro e omicidio 23 operai

- L'ex colonnello Walter Klug Rivera condannato in Cile per delitti di lesa umanità è stato estradato questo lunedì dall'Argentina e si trova nuovamente agli arresti nel reggimento di polizia militare della capitale Santiago. Lo riferisce il portale "Biobio" confermando quanto anticipato la settimana scorsa dal ministro dell'Interno dell'Argentina, Wado de Pedro, riguardo l'imminente espulsione di Klug. Il repressore cileno era stato arrestato a Buenos Aires il 12 giugno proveniente dal suo paese, da dove era fuggito per la seconda volta. L'intenzione di Klug era quella di dirigersi nuovamente in Germania, dove già si era nascosto dopo la prima fuga nel 2014. L'ex militare cileno era poi stato arrestato in Italia nel 2019 e da qui estradato in Cile nel 2020. Klug è condannato nel suo paese a dieci anni di prigione per la sua partecipazione nel sequestro e omicidio di 23 operai nella regione del Biobio. Le autorità di frontiera argentine avevano segnalato il suo passaggio il primo giugno all'aeroporto di Buenos Aires e trasmesso l'informazione alla giustizia cilena in assenza di un allerta interpol che permettesse il suo arresto. (Abu)