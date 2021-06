Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il candidato del partito Comunista del Cile (Pcc), Daniel Jadue, a guidare con appena il 14 per cento delle preferenze l'ultimo sondaggio relativo al primo turno delle presidenziali di novembre. L'inchiesta della "Cadem" rivela che Jadue supera di un solo punto il rappresentante dell'Unione democratica indipendente (Udi), Joaquin Lavin, al secondo posto con il 13 per cento, mentre al terzo compare la candidata della Democrazia cristiana (Dc), Yasna Provoste, con il 9 per cento. Ad un eventuale ballottaggio, però, sarebbe Provoste ad avere la meglio su tutti gli altri candidati. Il sondaggio conferma il risultato delle precedenti inchieste di opinione effettuate sempre da Cadem, in cui Jadue y Lavin risultavano sempre in testa sul resto dei candidati. Il primo turno delle elezioni presidenziali e generali è fissato per il 21 novembre e rappresenta la prima prova elettorale a cui sono chiamati i cileni dopo i recenti scrutini per la composizione dell'Assemblea costituente che hanno visto un deciso ridimensionamento dei partiti tradizionali. Un'eventuale affermazione di Jadue confermerebbe l'ascesa del Pc in Cile dopo la prima storica vittoria ottenuta alle comunali di maggio, a Santiago del Cile. Irací Hassler si è imposta infatti con il 38,85 per cento dei voti sul candidato del partito conservatore Renovacion Nacional, Felipe Alessandri, con il 35,26 per cento. (segue) (Abu)