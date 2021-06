Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ascesa dei partiti di sinistra e dei candidati indipendenti ha messo al centro del dibattito politico le esigenze di maggiore equità sociale emerse nel corso delle proteste scoppiate alla fine del 2019. Si tratta di un tema inseguito infatti da tutti i contendenti alle primarie, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, come emerso nel corso dei recenti dibattiti televisivi tra i precandidati. A cimentarsi di fronte alle telecamere del canale "Cnn Chile", organizzatore dei dibattiti, sono stati dapprima i quattro pre candidati della coalizione di centrodestra "Chile Vamos", Joaquin Lavin, Sebastian Sichel, Ignacio Briones e Mario Desbordes, tutti ex ministri del governo uscente di Sebastian Pinera. Nel corso del confronto tra i quattro sono emerse non solo critiche all'attuale esecutivo per la gestione della pandemia, ma anche proposte in controtendenza con l'orientamento tradizionalmente conservatore della coalizione. (segue) (Abu)