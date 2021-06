Cile: presidenziali, candidato comunista Jadue guida sondaggi con solo 14 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavin, già ministro in tre occasioni durante il primo governo Pinera, si è definito "socialdemocratico" e ha affermato di voler "cambiare il paradigma dei governi di centrodestra". Briones e Desbordes, rispettivamente ex ministri delle Finanze e della Difesa nell'attuale governo Pinera, si sono dichiarati a favore della legalizzazione della marijuana e della necessità di incrementare la politica di costruzione di case popolari, mentre Sichel ha proposto maggiori investimenti a favore della preservazione del medio ambiente per risolvere il problema idrico del paese. Non sono mancate critiche allo stesso governo Pinera, accusato da Lavin di essere in debito in materia di lotta alla delinquenza e al traffico di droga, e di essere "arrivato tardi" nel controllo della pandemia Covid-19. (segue) (Abu)